Politiet anholder seks efter slagsmål i Aalborg

En anmeldelse om et større slagsmål fik politiet til at rykke massivt ud. Ingen er dog kommet til skade.

I alt seks mænd er blevet anholdt, efter at politiet onsdag eftermiddag fik en anmeldelse om et større slagsmål i det centrale Aalborg, hvor der formentlig også blev affyret en signalpistol.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet fik anmeldelsen klokken 15.48. Siden er hændelsen blevet efterforsket, og sent onsdag aften oplyser politiet, at seks personer er anholdt.

De seks personer er i alderen 17-29 år og har ifølge politiet tilknytning til kriminelle grupperinger. Der er således tale om et internt opgør i kriminelle kredse, og derfor har almindelige borgere "ikke noget at være bekymret for", lyder det.

Hændelsen begyndte med, at en person formentlig blev forsøgt påkørt omkring Boulevarden.

- En bil kørte efter en person i området omkring Boulevarden og J.F. Kennedys Plads, hvorved der blev kastet sten mod bilen. Vi sendte omgående adskillige patruljer frem til stedet, udtaler politikommissær Torben Larsen.

Politiet standsede efterfølgende standsede en bil med knust siderude på Vesterbro ved Kirkestræde i Aalborg.

Tre personer med tilknytning til bilen blev anholdt. Mens politiet arbejdede på stedet, lød der nogle brag fra området omkring parkeringsarealet ved Aalborg Kongres- og Kulturcenter.

Politiet mener, at de knald, der blev hørt, stammer fra en såkaldt signalpistol.

Den affyrer knald, men har ikke noget projektil. Der er altså ikke tale om skarpe skud, men man skal have en polititilladelse for at være i besiddelse af den.

Politiet forsøger efter anholdelsen af de seks personer at fastlægge hele hændelsesforløbet, ligesom vidner og de anholdte skal afhøres.

- Det er vores opfattelse, at der er tale om et internt opgør mellem kriminelle netværk i Aalborg - og den slags opgør i det offentlige rum er selvfølgelig helt og aldeles uacceptabelt, udtaler Torben Larsen.

Nordjyllands Politi vil gerne høre fra folk, som har hørt eller set noget i området omkring Kirkestræde og Vesterbro.

Torsdag vil det stå klart, om de seks skal fremstilles i grundlovsforhør.

- Det kræver en omfattende efterforskning for at få det grundlag på plads.

- Men vi arbejder på at kunne sigte de anholdte for blandt andet grov vold, hensynskørsel kørsel og trusler samt våbenbesiddelse og få dem varetægtsfængslet i grundlovsforhøret, lyder det fra politikommissæren.