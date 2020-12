Politiet anholder otte mænd efter livsfarligt knivoverfald

Otte mænd i alderen 16 til 27 år bliver onsdag fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Aalborg. De mistænkes for at have overfaldet en 19-årig mand, der fik flere knivstik, i det centrale Aalborg for to måneder siden.(Arkivfoto).

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix