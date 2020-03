I forbindelse med en anholdelsesaktion var Fyns Politi tirsdag eftermiddag talstærkt til stede. Ved 18-tiden er aktionen slut og en mand er anholdt uden større dramatik. Det er uvist, hvorfor politiet ville have fat i den anholdte.(Arkivfoto).

Politiet anholder mand i stor politiaktion på Fyn

I omkring to timer var politiet talstærkt til stede i Ringe. En mand er anholdt uden yderligere dramatik.

Svendborgvej i Ringe på Fyn var tirsdag eftermiddag afspærret i et par timer i forbindelse med en politiaktion.

- Der er en person, som vi skal have en snak med, men han vil ikke tale med os, fortalte Steen Nyland, der er vagtchef ved Fyns Politi, tidligere på dagen.

Ved 18-tiden er aktionen slut og afspærringerne ophævet.

- Det er forløbet stille og roligt. Vi fik fat i manden, og han er nu anholdt, siger Steen Nyland.

- Han er foreløbig ikke sigtet for noget, men jeg kan ikke afvise, at det vil ske, fortsætter han, men vil ikke sige, hvorfor politiet ville have fat i manden.

I forbindelse med aktionen var en ambulance, en lægebil, 10-12 politibiler og hundepatruljer er på stedet. I hvert fald 14 kampklædte betjente bar våben, skriver det regionale medie fyens.dk.

Avisens reporter blev bedt om at fjerne sig, idet der kunne finde en skududveksling sted, lød meldingen i første omgang.

Siden blev alle beboerne inden for afspærringen ifølge fyens.dk blevet bedt om at gå inden døre.

Steen Nyland afviser dog, at der skulle have været fare for en skudveksling i forbindelse med aktionen.

- Vi havde ingen oplysninger om, at ham, vi skulle have fat i, var bevæbnet. De eneste bevæbnede i området var os, siger han.