Politiet anholder formodet blotter i Randers

Manden er sigtet for tre tilfælde af blufærdighedskrænkelse mod mindreårige og vil fredag formiddag blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Randers. Her skal en dommer tage stilling til, om manden skal varetægtsfængsles.

- Det kan være en voldsom oplevelse for et barn at blive udsat for blufærdighedskrænkelse, og det er jo enormt utrygt for både børn og forældre, når den slags sker i det område, man færdes i, siger politiinspektør Brian Olsen i en pressemeddelelse.

- Derfor har vi også prioriteret denne sag meget højt, og jeg er tilfreds med, at vi så hurtigt har fået fat i den formodede gerningsmand, lyder det fra politiinspektøren.

Den yngste af pigerne mødte blotteren tirsdag morgen på et stisystem ved Mispelvej i Randers NV. Her kom hun gående med sin cykel. Efter at have mødt blotteren skyndte hun sig at cykle fra stedet og alarmere sine forældre.

Forældrene kontaktede politiet, som rykkede ud til stedet, men uden at finde gerningsmanden.

Torsdag blev politiet kontaktet af en mand, som fortalte, at hans 11-årige datter to gange havde set en mand stå og onanere i en lejlighed, mens han kiggede ud ad vinduet på pigen.

Det var sket første gang inden sommerferien - det blive ikke anmeldt - og så var det sket igen onsdag. Politiet tog ud til lejligheden og anholdt den 32-årige beboer.

Han blev på baggrund af det signalement, som den niårige pige havde givet også sigtet for at være identisk med blotteren på Mispelvej.

Manden bliver sigtet for tre tilfælde af blufærdighedskrænkelse og stillet for en dommer klokken 11 fredag. Anklagemyndigheden vil bede dommeren om at holde retsmødet for lukkede døre uden adgang for offentligheden.

Østjyllands Politi oplyser, at man vil anmode om dette på grund af hensynet til den videre efterforskning af sagen.