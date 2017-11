Politiet anholder endnu en efter drab i Mjølnerparken

Fire mænd er i forvejen fængslet i sagen. Senest blev en 18-årig og en 21-årig mand fængslet for fra en knallert at have affyret flere skud mod Ghassan Ali Hussein, som sad i en bil sammen med to andre.

Skyderiet fandt sted 9. november og allerede et par dage efter foretog politiet de første anholdelser.

Dengang var der tale om tre personer, som blev sigtet for på forskellig vis at have medvirket til drabet.

En af de anholdte fra dengang er efterfølgende blevet løsladt. Anklagemyndigheden vurderede, at beviserne mod ham ikke længere kunne begrunde en varetægtsfængsling.

Derudover har politiet sigtet en 18-årig mand i sagen. Han blev anholdt et par dage efter de første tre, og med byrettens velsignelse blev anholdelsen forlænget i tre døgn.

Anklagemyndigheden valgte derefter at løslade manden, da man ikke vurderede, at der var grundlag for at kræve ham fængslet.

Politiet mener, at drabet på Ghassan Ali Hussein er sket som led i krigen mellem banden Loyal To Famila og forskellige grupper på Nørrebro og i Nordvest. Blandt dem banden Brothas, der har base i Mjølnerparken.

Hen over sommeren og efteråret blev der skudt adskillige gange i København, og i perioden fra 31. oktober til 9. november blev tre mænd dræbt.

Et par dage efter drabet i Mjølnerparken berettede flere medier om, at der skulle være indgået en våbenhvile mellem banderne. Og den ser indtil videre ud til at holde.