Politiet afslører flere narkobilister end spritbilister

Politiet sigter hvert år 50 procent flere bilister for at køre med narko i blodet end spritbilister.

Mens antallet af sigtede spritbilister er halveret på godt ti år, stopper og sigter politiet til gengæld langt flere bilister med narko i blodet.

Således er der nu 50 procent flere narkobilister, der hvert år bliver sigtet, end der er spritbilister, viser nye tal fra Rigspolitiet ifølge Jyllands-Posten.

Sidste år blev 9097 bilister sigtet for narkokørsel, mens 6057 blev sigtet for spritkørsel - og udviklingen er fortsat i år.

- Da vi laver stort set det samme antal kontroller for henholdsvis sprit- og narkokørsel, må man antage, at der nu er flere, der kører narkokørsel end spritkørsel, siger politiassistent Christian Berthelsen fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter til Jyllands-Posten.

Ifølge ham er en del af forklaringen, at den sociale accept i samfundet har ændret sig.

- I dag er det blevet socialt uacceptabelt og en smule taberagtigt at køre spritkørsel, der er vi endnu ikke nået til med narkokørsel, forklarer han til Jyllands-Posten.

De seneste knap to uger har politiet i Syd- og Sønderjylland kørt en kampagne for at få nedbragt antallet af narkobilister.

Hos Rådet for Sikker Trafik er direktør Mogens Kjærgaard Møller glad for indsatsen.

- Det er selvfølgelig et problem, når så mange kører narkokørsel. Derfor er det rigtig godt, at politiet fokuserer på det. Men det er ikke så stort et trafiksikkerhedsmæssigt problem, som spirituskørsel er, siger han til Jyllands-Posten.