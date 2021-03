Politiet afslører cannabisfabrik - to mænd anholdt

To mænd er blevet sigtet for at dyrke cannabisplanter i et skunklaboratorie i Bjæverskov ved Køge.

Det fortæller Charlotte Tornquist, der er kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi.

Mændene er sigtet for at have dyrket de knap 900 cannabisplanter "med det formål at fremstille et udbytte på ikke under 25,5 kilo marihuana med henblik på videreoverdragelse".

Desuden er de sigtet for besiddelse af 3,4 kilo marihuana, som også formodes at skulle sælges videre.

De anholdte er en 38-årig mand fra Ballerup og en 50-årig mand fra Herfølge.

Ved en ransagning af den ene af de sigtedes bopæl konfiskerede politiet 40.000 kroner i kontanter, som menes at stamme fra salg af marihuana.

Ved grundlovsforhøret vil den mødende anklager bede om, at dørene lukkes.

Derfor ønsker politiet ikke at fortælle yderligere om sagen.