Politiet afslører 122 kokainkunder via pushers telefon

Kunder hos en narkosælger i Randers har fået bøder for over en million kroner. Sælgeren fik 13 års fængsel.

Østjyllands Politi har optrevlet 122 kunder i en stor narkosag fra Randers.

Køberne er blevet idømt bøder for samlet mere end en million kroner, skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

En 24-årig mand fra Randers, der forsynede kunderne, blev sidste år idømt 13 års fængsel for narkosalg og besiddelse af skydevåben.

Politiet fandt frem til de 122 kunder via korrespondancer på sælgerens telefon.

Det var efter et tip, at en specialpatrulje under Østjyllands Politi ransagede den 24-årige mands lejlighed i begyndelsen af 2019.

Her fandt man 13 kilo amfetamin og omkring 300 gram kokain. Dertil kommer to skarpladte pistoler.

Også mandens kæreste blev dømt i sagen. Hun fik et år og ti måneders fængsel for at have været med til at sælge en del af narkoen.

I en skriftlig kommentar fortæller vicepolitiinspektør Carsten Kousgaard fra Østjyllands Politi, at det er borgere fra alle samfundslag og i mange aldre, der har fået bøder for at købe kokain.

- Desværre viser denne sag, hvor udbredt kokain er blevet.

- Jeg håber, at sager som denne kan sende et signal om, at vi både går efter bagmænd og købere, og at det kan få en alvorlig konsekvens at købe ulovlige stoffer, siger Carsten Kousgaard.

Det giver minimum en bøde på 3000 kroner at købe kokain, og beløbet stiger afhængigt af mængden og antallet af handler.