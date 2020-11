Artiklen: Politiet advarer om fare for eksplosion i Helsingør

Politiet advarer om fare for eksplosion i Helsingør

Beboere i en del af Helsingør advares om eksplosionsfare, efter at gasledning er blevet gravet over.

Beboere i et kvarter i den vestlige del af Helsingør skal gå indendørs eller søge væk på grund af fare for eksplosion.

Det skyldes, at en gasledning fredag morgen ved et uheld er blevet gravet over på Moselundsvej. Det skriver Nordsjællands Politi på Twitter.

Advarslen gælder beboere i området omkring Esrumvej nord for Lindevangsvej, øst for Klostermosevej og vest for Spættevej.

Her skal man - hvis man er indendørs - lukke døre og vinduer, slukke al ventilation og holde sig væk fra vinduerne.

Er man udendørs i området, skal man søge væk, lyder det fra politiet.