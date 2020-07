Syd- og Sønderjyllands Politi vil bede Facebook om at fjerne en video, som viser et overfald på en ung mand. (Arkivfoto)

Politiet advarer mod at dele video af overfald på ung mand

En optagelse af et overfald på en ung mand florerer på de sociale medier. En person er sigtet for overfaldet.

Meldingen er klar: Stop med at dele voldelige videoer.

Politiet i Syd- og Sønderjylland beder i en pressemeddelelse borgerne om ikke at videresende en optagelse, der viser et overfald på en ung mand.

Sagen bliver efterforsket, og den formodede gerningsmand bag overfaldet er blevet sigtet.

Politiet vil kontakte Facebook for at få videoen slettet fra det sociale medie.

Det er uvist, hvor overfaldet er begået - ud over at det er sket på et toilet.

- Vi tager stærkt afstand fra, at man filmer vold og derefter lægger optagelserne ud offentligt.

- Uanset om man kalder det skete "happy slapping" eller ej, siger politiinspektør Kaj Nielsen fra Syd- og Sønderjyllands Politi i meddelelsen.

Han henviser til et fænomen, hvor unge "for sjov" udsætter andre for vold og filmer hændelsen.

Ifølge politiet kan det være ulovligt at dele og gemme videoen, da det vil kunne opfattes som en krænkelse af offeret.