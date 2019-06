Politiet advarer: Børn udlåner bankkonti til kriminelle

Ifølge politiet bliver de unges konti udlånt til kriminelle, som formodes at bruge de pågældende konti til hvidvask af penge.

Det skriver TV2 Lorry.

Det foregår typisk ved, at en gerningsmand har begået bedrageri - ofte på nettet - og det forhold har vedkommende efterfølgende brug for at få sløret.

Derfor indsætter gerningsmanden de stjålne penge på en anden persons konto mod betaling. Efter politiets oplysninger er der i den type sager tale om hvidvask af beløb i størrelsesordenen 10.000 til 15.000 kroner.

Politikommissær Lars Krogsgaard, der er leder af Københavns Vestegns Politis afdeling for økonomisk kriminalitet, fortæller til Ritzau, at der i slutningen af 2018 og 2019 er kommet flere og flere af sagerne.

- Det er helt klart noget, der har bredt sig i nogle miljøer, hvor man har fundet ud af, at der er nogle nemme penge at tjene ved at sætte sin konto til rådighed, siger Lars Krogsgaard.

Det er ofte unge i alderen 15 til 18 år, der stiller deres konto til rådighed. Men det forekommer også, at børn under 15 år lader sig lokke.

Og hvis de låner deres konti ud til kriminelle, der dermed bruger kontoen til hvidvask af penge, gør kontoejerne sig også skyldige i hvidvask.

- Vi har i mange af sagerne vurderet, at der er grund til at rejse sigtelse for hvidvask, fortæller Lars Krogsgaard.

Indtil videre er der ingen anholdte, men "en del" sigtede. Politikommissæren kan ikke angive det præcise antal sager.

- Det er mange gange banken, der opdager en mistænkelig transaktion på et større beløb. Og der finder man ud af, at beløbet stammer fra en kriminel handling, og så spærrer banken kontoen, siger Lars Krogsgaard.

Politiet opfordrer forældre til at holde øje med deres børns konti.

Samtidig er både det lokale politi og afdelingen for økonomisk kriminalitet ved Københavns Vestegns Politi i gang med at søsætte en større forebyggende indsats, hvor man advarer om problemet.