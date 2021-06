Politiet: Pas på med at investere i kryptovaluta

Digitale valutaer som Bitcoin, Ethereum, Ripple og Dogecoin har fået mange danskere til at investere store summer. Ligesom med aktier er håbet, at værdien af de såkaldte kryptovalutaer vil stige i værdi og kaste gevinst af sig.

Men hvis man overvejer at sende pensionsopsparingen over i kryptovaluta, skal man passe på.

Det er opfordringen fra politiets Landsdækkende Center for It-relateret Økonomisk Kriminalitet (LCIK), efter at centeret har modtaget en række anmeldelser fra danskere, der er blevet narret af svindlere til at tro, at de investerede i kryptovaluta.

- Vi ser desværre, at nogle af de forurettede lider meget store tab, udtaler politiinspektør Jesper Kracht, der er centerchef i LCIK, i en pressemeddelelse.

- Det får os nu til at gå ud og opfordre danskerne til at være ekstra opmærksomme og påpasselige, hvis de overvejer at investere i kryptovaluta, lyder det videre.

Siden september har kriminelle svindlet sig til 20 millioner kroner ved at snyde danskere, oplyser politiet i en pressemeddelelse mandag.

I nogle af sagerne har den forurettede tabt flere millioner.

De digitale valutaer fungerer uafhængigt af for eksempel banker og stater. Ligesom med almindelig valuta såsom kroner og dollar kan man handle med kryptovaluta og spekulere i deres værdi.

Svindlen kan se ud på flere forskellige måder, men typisk kommer et offer i kontakt med svindlerne via enten annoncer på sociale medier eller andre steder på nettet. I nogle tilfælde sker kontakten via e-mail eller telefon.

Når kontakten er etableret, foregår svindlen nogle gange over lang tid. Her bliver den investerende dansker fortalt, at pengene vokser, og de bliver lokket til at overføre flere penge.

Hvis man vil hæve sin investering, bliver man opkrævet et gebyr.

Derfor er det oftest først, når det går op for borgerne, at de ikke kan få pengene ud igen, at de erkender at være blevet narret og anmelder sagen til politiet.

- Desværre kan der gå mange måneder, før det går op for de forurettede, at de er blevet snydt, og at der ikke er tale om en reel investering. Det sker ofte, i forbindelse med at man vil hæve investeringen, og så er det for sent, siger Jesper Kracht.

De bedste råd til at undgå svindlen er at være kritisk, undersøge investeringsvirksomheden grundigt, tale med nogen om planerne og involvere bankrådgiver eller andre sagkyndige i beslutningen.