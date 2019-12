Politidirektør ser vanskelig tid efter ophævet tolkekontrakt

Koncernstyringsdirektør i Rigspolitiet, Thomas Østrup Møller, forsikrer, at politiet "vil gøre alt, hvad de kan", for at sikre, at der den kommende tid vil ske tolkning trods ophævelsen af kontrakten.

Spørgsmål: Kommer det til at betyde noget økonomisk for politiet, at man ophæver kontrakten?

- Det regner vi ikke med, men det stiller os selvfølgelig i en vanskelig situation. Det er noget, vi gør rimelig hurtigt, siger han.

Med ophævelsen af aftalen etablerer Rigspolitiet en midlertidig fortegnelse over tolke, som politikredse, domstole og andre myndigheder vil have mulighed for selv at vælge relevante tolke fra.

- Det, der sker nu, er, at de enkelte myndigheder har mulighed for at kontakte de tolke, de kan få fat på, og vi håber da også, når vi får vores liste op at køre, at vi så kan udbyde flere tolke end tidligere.

- Men jeg vil bestemt ikke udelukke, at der vil komme nogle komplikationer på den korte bane, fordi det sker med så kort varsel.

Ifølge Thomas Østrup Møller vil der de kommende dage dog også være nogle tolke fra EasyTranslate til rådighed trods ophævelsen af kontrakten.

- Vi har gjort alt for at sikre os. Vi har selvfølgelig også orienteret de involverede myndigheder om, at det er vigtigt at have fokus på denne her situation.

- Vi regner dog med at fortsætte nogle dage endnu med leverancer fra vores leverandør. Samtidig gør vi alt for at få etableret en tolkefortegnelse, som myndighederne kan trække på.

I forhold til en mulig kontrakt med et nyt tolkefirma i fremtiden vil Rigspolitiet tænke sig godt om, forsikrer Thomas Østrup Møller.

- Hvis vi skal kigge længere ud i fremtiden, skal vi tænke os rigtigt godt om. Det vigtigste mål, vi har, er at hæve kvaliteten af tolkningen, siger han.

Ophævelsen af kontrakten med EasyTranslate sker, fordi der ifølge politiet er blevet anvendt databehandlere, som de ikke kendte til i Rigspolitiet. Dermed har firmaet ifølge politiet overtrådt reglerne for databeskyttelse.

Men også det faglige niveau blandt tolkene, forkert indplacering af tolke, mangelfuld klagesagsbehandling har ifølge Rigspolitiet været med til at svække tilliden til EasyTranslate.

/ritzau