Politidirektør lover øget coronabemanding i påsken

Løftet kommer fra politidirektør hos Københavns Vestegns Politi Kim Christiansen ved et pressemøde foran politigården i Albertslund mandag formiddag.

Der bliver afsat flere politifolk på den københavnske Vestegn til at holde øje med, om borgerne retter sig efter reglerne om forsamlingsforbud, butikslukning og så videre hen over påsken.

- Vi øger bemandingen med 25 procent, og vi vil være massivt til stede hen over påsken, lyder det fra politidirektøren.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har stillet danskerne i udsigt, at visse coronarestriktioner vil blive lempet efter påske.

Men foreløbig gælder reglerne om, at ingen må forsamles offentligt mere end ti personer stadig. Det samme gælder reglerne om, at en række forretninger skal holde lukket.

Kim Christiansen fortæller på mandagens pressemøde, at Vestegnens Politi har modtaget omkring 700 henvendelser fra borgere. Henvendelser, som på den ene eller anden måde har drejet sig om overtrædelse af coronareglerne.

- Vi har i den forbindelse 16 sager, og vi har rejst 80 sigtelser. Det er sager mod caféer, frisører, klubber og lignende, fortæller politidirektøren.

Ifølge Kim Christiansen har politiet på Vestegnen - som flere andre kredse i øvrigt - modtaget langt færre anmeldelser om, hvad man kunne kalde normal kriminalitet, under coronakrisen. For eksempel indbrud.

- Det gør så også, at vi har de her ekstra ressourcer til at køre ud, fortæller politidirektøren.

Hos Vestegnens Politi har politiet oprettet en såkaldt KSN - det er en politiforkortelse for "kommandostation" - som tager sig af alle henvendelser om overtrædelse af coronarestriktionerne.