Politichef siger undskyld for forsinket fund af mails i Tibetsagen

Onsdag fik Justitsministeriet besked, og miseren er en medvirkende årsag til, at regeringen torsdag har besluttet at genåbne Tibetkommissionen.

Rigspolitiets it-direktør taler om "en beklagelig fejl", mens rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg betegner det som "stærkt beklageligt, at de pågældende mailarkiver ikke har været fremfundet tidligere".

- Vi har bestræbt os på at udlevere alt relevant materiale til kommissionen, siger rigspolitichefen.

Rigspolitiet vil "fortsat gøre alt, hvad vi kan for at bistå kommissionen med at løse sin opgave", fortsætter Jens Henrik Højbjerg.

Mailarkiverne blev fundet ved et tjek af politiets servere, oplyser it-direktør Lars Ole Dybdal.

- Mailarkiverne er fundet på en server uden for mailsystemet, hvorfor de ikke er fremkommet i forbindelse med vores tidligere søgninger.

- Der er tale om en beklagelig fejl, hvor vi i forbindelse med en omlægning af mailsystemet har ladet en udgave af nogle medarbejderes mailarkiver ligge på en server.

- Da omlægningsarbejdet var udført, burde vi have slettet mailarkiverne igen. Det er selvsagt meget utilfredsstillende og ikke korrekt omgang med data, siger Lars Ole Dybdal.

Mailarkiverne har tilknytning til relevante medarbejdere i Tibetsagen.

Kommissionen blev i sin tid nedsat for at undersøge, hvorfor fredelige demonstranter blev hindret i at ytre sig og forsamle sig i forbindelse med et kinesisk statsbesøg i 2012 og ved to yderligere kinesiske besøg i 2013 og 2014.

Landsdommer Tuk Bagger, der var formand for den oprindelige kommission, ønsker torsdag ikke at udtale sig.

I øvrigt forsøgte hun og medarbejdere i kommissionen i første omgang at dobbelttjekke flere myndigheder for at se, om alt relevant materiale var udleveret.

Et kontrolbesøg hos Rigspolitiet i maj sidste år gav pote.

Oprindeligt havde politiet ikke udleveret mails, som viste, at såvel rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg som politidirektør Johan Reimann i 2012 fik tilsendt PET's trusselsvurdering, som havde et usædvanligt indhold.