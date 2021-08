Politichef oplevede drabschefs bog som tillidsbrud

Bogen skulle senere blive centrum i den straffesag, hvor Jens Møller torsdag sidder tiltalt i Københavns Byret. Tiltalt for at have delt fortrolige detaljer om straffesager og derved at have brudt sin tavshedspligt.

- Jeg blev helt paf. Jeg troede, at jeg ville have vidst, hvis han udgav en bog. Jeg var godt klar over, at når han blev pensioneret, så ville han skrive bøger og holde foredrag, fortæller Poul Kjeldsen i retten, hvor han er indkaldt som anklagerens vidne.

Specialanklager Jette Malberg fra Statsadvokaten i København vil vide, om det var almindeligt, at medarbejdere skrev bøger eller lignende. Og om man havde pligt til at fortælle det på forhånd.

- Som ledende medarbejder har man pligt til at fortælle om bibeskæftigelse. I hvert fald når det er noget, hvor der er en vis indtægt, fortæller Poul Kjeldsen.

Kjeldsen fik nyheden ved et møde, hvor formålet egentlig var at forfremme Jens Møller til centerchef. Møller var på det tidspunkt landskendt for at have ført an i efterforskningen af sagen om ubådsdrabet på den svenske journalist Kim Wall.

Møller fortalte også, at han skulle være konsulent på en tv-serie, som netop handlede om efterforskningen.

- Jeg mener, at det var et tillidsbrud, at han ikke havde orienteret mig. Særligt i forhold til tv-serien, fortæller Poul Kjeldsen.

Politiinspektøren forklarer i retten, at han ser det som forkert, når en enkelt sag forbindes med én bestemt politimand.

- Det er jo ikke den enkeltes sag. Det er politiets sag - eller måske snarere offentlighedens sag, lyder det fra Poul Kjeldsen, som understreger, at det handler om, at politiet skal fremstå som en objektiv myndighed.

Han fortæller også, at politiet ikke bryder sig om titlen "drabschef". Den er ikke officiel, men anvendes af de fleste medier.

- Vi har kæmpet for, at det i stedet for "drabschef" hedder "lederen af afdelingen" for personfarlig kriminalitet, fortæller Poul Kjeldsen.

Mødet og det efterfølgende forløb mundede ud i, at Møller i stedet for en forfremmelse fik en forflyttelse. Han blev leder af politiets indbrudsgruppe. Ifølge ham selv et spændende job.

- Jeg har altid sagt til mine børn, at jeg ikke skulle gå på pension som drabschef, fortæller Jens Møller.

Efter at have skiftet stilling gik der kun få måneder, før Jens Møller stoppede helt i politiet. Han ansøgte nemlig formelt om lov til at være konsulent på tv-serien. Men fik nej. Derefter forlod han politiet efter 37 års tjeneste.

Anklagemyndigheden kræver ham straffet med bøde for brud på tavshedspligten. Han nægter sig skyldig. Der ventes dom i sagen 16. september.