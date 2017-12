Politichef om våbenhvile: Forældre skal ikke have hele æren

Det fremgår af et interview med Højbjerg i Berlingske søndag.

Han vil dog ikke give hele æren til de seks-syv fædre, der ifølge avisens oplysninger har "forhandlet freden hjem".

- Jeg er helt sikker på, at politiets indsats har været en stærk motivationsfaktor til, at de har sat sig sammen. Den indsats, vi har lavet, den gør indtryk på bandemedlemmerne. Og den har været medvirkende til, at de er kommet til fornuft, siger Jens Henrik Højbjerg.

Bandernes aftale om ikke at anvende våben mod hinanden kommer efter en lang række skyderier det seneste halve år.

25 personer er såret, og tre er dræbt i de 38 skudepisoder, som politiet har kendskab til.

Mens det ifølge rigspolitichefen er "godt, at nogen har talt dem til fornuft", så er flere toppolitikere kritiske over for aftalen.

Deriblandt Venstres beskæftigelses- og integrationsminister, Inger Støjberg. Hun er tilfreds med, at skyderierne er stoppet, skriver hun i en mail til Berlingske, men tilføjer:

- Det vidner jo også om et parallelsamfund i fuldt flor, når fædre eller andre personer fra de muslimske miljøer hævder, at de kan sørge for en såkaldt våbenhvile. Hvad er det i øvrigt for fædre, der accepterer, at deres sønner begår vold og skyderier i det land, som i første omgang har givet dem beskyttelse.

Jens Henrik Højbjerg oplyser, at politiet fortsat vil være "massivt til stede på Nørrebro". Blandt andet for at forhindre, at konflikten blusser op igen.