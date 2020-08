Politichef i sommervarmen: Tag ikke hen hvor alle andre er

Mens termometeret flere steder lørdag viser tæt på 30 grader, er politiets øverste chef ude med en løftet pegefinger for at minde folk om at holde afstand.

Der er behov for, at vi alle sammen forstår og overholder reglerne om, hvor mange og hvor tæt vi kan samles i sommervarmen. Sådan lyder budskabet fra rigspolitichef Thorkild Fogde.

- Når vi har så godt vejr, som vi har i øjeblikket, skal man især tænke sig om, når man vil ud og nye solen. Man skal ikke tage derhen, hvor alle andre vil tage hen. Man skal prøve at finde nogle andre steder, siger han til Ritzau.

Det er især reglerne om, hvor mange og hvor tæt man må samles, som det er vigtigt at efterleve, påpeger rigspolitichefen.

Forsamlinger på op til 100 personer er tilladt. På grund af smitteudviklingen er den planlagte forhøjelse til 200 personer udsat, og i sommervarmen kan mange små grupper hurtigt blive til flere hundrede mennesker, advarer han.

- Vi har stadig det problem, at der kan opstå såkaldt superspredning, hvis rigtigt mange samles, siger Thorkild Fogde.

Er der for mange samlet på en måde, hvor antallet og tætheden er for stor, kan politiet lave såkaldte forbudszoner, hvor man ikke må opholde sig.

- Hvis vi kan se en tæthed og et antal mennesker samlet på nogle bestemte steder, kan det blive nødvendigt at lukke stederne ned og etablere en forbudszone, siger Thorkild Fogde.