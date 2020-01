Politiboss blev tvunget over i fængselsvæsnet

Når Torsten Hesselbjerg lørdag den 18. januar fylder 70 år, kan han se tilbage på et liv og en karriere, der har bragt ham vidt omkring.

Her var den jurauddannede Hesselbjerg manden bag rattet, da den storstilede politireform i 2007 forvandlede de daværende 54 politikredse til de nuværende 12.

Netop utilfredshed med effekten af den store reform var medvirkende til, at daværende justitsminister Brian Mikkelsen (K) i 2008 valgte at fyre sin rigspolitichef.

Torsten Hesselbjerg havde desuden haft et par mindre gode sager i medierne - blandt andet da han forlængede et arbejdsophold i brasilianske Rio de Janeiro med en privat weekend på skatteydernes regning.

Fyringen tog hårdt på den ambitiøse jurist, har han efterfølgende fortalt til Information.

- Det var, som om jorden forsvandt under mig. Sådan føles det, næsten i bogstaveligste forstand, har han sagt.

Efter fyringen stod Kriminalforsorgen klar med åbne arme til at overtage den detroniserede jurist.

Daværende direktør i Kriminalforsorgen, William Rentzmann, jublede over den "gave", det var at kunne gafle Torsten Hesselbjerg til en stilling som chef for den juridiske afdeling i Kriminalforsorgen.

Her fik Hesselbjerg blandt andet til opgave at udvikle fængselsvæsnet i Grønland, der indtil for nylig sendte alle afsonere af alvorlige fængselsdomme til Danmark.

Torsten Hesselbjerg er selv født i Grønlands hovedstad, Nuuk.

Ud over arbejdet med fængselsvæsen har Hesselbjerg i sin tid efter topposten i Rigspolitiet været såkaldt kommitteret i både Justitsministeriet og Forsvarsministeriet.

En kommitterets opgaver er ikke fast definerede, men ifølge forvaltningseksperter er det typisk en form for retrætepost for personer, der har haft et højere offentligt embede.

Privat er Torsten Hesselbjerg bosat i Hellerup og gift med højesteretsdommer Hanne Hesselbjerg Schmidt.