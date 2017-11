Politibetjente kan nu få udbetalt overarbejde

Bandesituationen, terrortruslen og flygtningestrømme har været medvirkende til, at den samlede afspadseringskonto fraregnet de såkaldte normtimer udgjorde 525.000 timer med udgangen af september.

Det vil Rigspolitiet nu have gjort noget ved, og derfor har man besluttet at give politibetjente mulighed for at få udbetalt overarbejde.

Justitsminister Søren Pape bakker op om beslutningen:

- Men det er ingen hemmelighed, at politiet i disse år er hårdt spændt for.

- Den enkelte betjent yder en helt særlig indsats, hvilket de mange afspadseringstimer også vidner om. Den indsats fortjener at blive anerkendt, siger han.

Det er op til den enkelte betjent, om han eller hun vil have udbetalt overarbejde. Pengene til udbetaling tages fra politiets budget for i år.

Dansk Folkeparti foreslog så sent som i fredags, at man i forbindelse med de igangværende finanslovsforhandlinger fandt penge, der kunne bruges på at nedbringe afspadseringskontoen.

Nu ser det altså ud til, at pengene allerede er der i forvejen.

- Det er jeg glad for i lyset af, at vi mangler betjente. Det kan jo være med til at bringe antallet af overarbejdstimer ned.

- Men for os er det vigtigt, at ordningen er frivilligt, så dem, der hellere vil bruge tid med familien, også kan få lov til det, siger Peter Kofod Poulsen, der er retsordfører for Dansk Folkeparti.

For at afhjælpe problemerne med betjentenes overarbejde har regeringen tidligere besluttet at lade Hjemmeværnet og Forsvaret hjælpe til med bevogtning og grænsekontrol.

Samtidig er optaget på politiuddannelsen øget, ligesom man har indført en politikadet-uddannelse, hvor de første elever allerede er færdige.