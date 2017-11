Politibetjent talte frækt til kvinder under køreprøver

En 60-årig mandlig politibetjent er blevet idømt 30 dages betinget fængsel for at have krænket en række kvinder i forbindelse med køreprøver. Han skal ligeledes have misbrugt sin stilling.

I landsretten blev han ligesom i byretten fundet skyldig i stillingsmisbrug og blufærdighedskrænkelser ved at have snakket frækt til fire yngre kvinder under køreprøver.

Han fortalte blandt andet en kvinde: "Du skal nok bestå, du er for lækker til at dumpe", og til en anden sagde han: "Vi kan køre et sted hen, som jeg kender, og så kan jeg lade dig bestå uden at køre, hvis du gør noget for mig."

I et andet forhold var han anklaget for at have misbrugt sin stilling ved at tale upassende til 11 kvinder. Landsretten fandt også talen upassende, men der var ikke tale om stillingsmisbrug mod de 11 kvinder.

Derfor blev han frifundet for det forhold.

Til nogle af de 11 kvinder skal han blandt andet have rost kvindernes smil og øjne samt sagt, at han var vild med piger med lyst hår.

Selv om han blev frifundet i et forhold, er Vestre Landsret kommet frem til samme straf som byretten på 30 dages betinget fængsel. Han slipper dog for 40 timers samfundstjeneste, som Retten i Randers ellers havde idømt ham.

Det skyldes, at retten har lagt vægt på de følger, som sagen har haft for den 60-årige politibetjent.