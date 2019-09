Politianmeldelse efter tv-optagelser i fredet område

Hun har ikke selv overværet episoden, men en medarbejder fra Hjørring Kommune var på stedet og tog billeder af den ulovlige kørsel.

Ifølge DR P4 Nordjyllands oplysninger er der tale om deltagere i det fællesnordiske program Top Gear, hvis danske program har debut til foråret på Kanal 5 med tv-vært Felix Smith, skuespiller Dar Salim og tidligere racerkører Jesper Carlsen i spidsen som programmets værter.

- Man må ikke køre på anden mands grund uden tilladelse og lige her er der tilmed tale om et klitfredet område, hvor ikke en gang ejeren må køre. Som ved al anden ulovlig kørsel på vores arealer, anmelder vi kørslen til politiet, Det er så op til politiet, hvad der videre sker i den sag, siger Helene Overby.

Hun forklarer, at restriktionerne mod at færdes i klitter med heste, cykler eller biler skyldes risikoen for at øge sandflugt.

- Lige ved Rubjerg Knud Fyr er klitten faktisk åben og fyret har af samme grund været begravet i sand som følge af sandflugt. Men man øger sandflugten ved motoriseret færdsel i området, siger Helene Overby.

Hun oplyser, at Naturstyrelsen ikke har modtaget en ansøgning om at dispensere fra klitfredningen til at køre og filme i området. Den ansøgning ville under alle omstændigheder være blevet afslået.

- Hvis man sender en tv-udsendelse, hvor der bliver kørt i klitterne, så er det svært for folk at vide, at det må man altså ikke. Derfor vil det også være rigtig ærgerligt, hvis optagelserne bliver sendt, siger Helene Overby.

Det er Discovery Networks Danmark, der blandt andet driver Kanal 5, der har købt rettighederne til det britiske program af BBC.

Discovery Networks Danmark oplyser, at de ikke selv har lavet optagelserne på Rubjerg Knude. I et skriftligt svar til DR skriver nordisk juridisk chef i Discovery Networks Christian Sonnenfeld:

- BBC Studios Productions Nordics ApS/ Banijay Nordic (Nordisk Film og TV A/S) producerer bl.a. Top Gear til Discovery og Kanal 5. Discovery tager ikke selv del i produktionen, men vi forventer naturligvis altid, at de produktionsselskaber vi bruger agerer i overensstemmelse med gældende ret i de lande, hvor optagelserne foregår.

TV-selskab beklager

Nordisk Film TV, som står for optagelserne, beklager, at der ikke var den nødvendige tilladelse, men påpeger også, at der ikke er sket nogen skade ved det.

- Man har kørt i nogle hjulspor, som bliver brugt af de traktorer, som arbejder oppe ved fyret, siger administrerende direktør i Nordisk Film TV Ulrik Jørgensen.