Politiaktion i 2019 resulterede i flere terrorsager

Efter anklagemyndighedens opfattelse anskaffede de tre personer kemikalier og materialer til at fremstille en eller flere bomber, som skulle bruges til et terrorangreb et ukendt sted i enten Danmark eller udlandet.

Tirsdag har anklagemyndigheden oplyst, at den har rejst tiltale mod to mænd på 22 og 23 år samt en 39-årig kvinde for forsøg på terror.

De tiltalte i sagen blev anholdt i forbindelse med en politiaktion 11. december 2019. Her anholdt politiet omkring 20 personer, hvoraf flere er løsladt igen.

Aktionen resulterede i tre sager, som samlet er endt med tiltale af seks personer - hvoraf den ene er dømt:

Sag om fremstilling af bomber:

* To mænd på 22 og 23 år samt en 39-årig kvinde er blevet tiltalt for forsøg på terror ved at anskaffe sig kemikalier og materialer til at fremstille en eller flere bomber.

* Kvinden er også tiltalt for at have finansieret en terrorvirksomhed ved at have overført penge via en mellemmand til personer, der var tilknyttet den militante bevægelse Islamisk Stat.

* Sagen er planlagt til at begynde i november i Københavns Byret.

Sag om våben:

* Københavns Byret behandler i øjeblikket den ene sag, der handler om forsøg på terror med våben. To mænd endte med at blive tiltalt i denne sag.

* Den ene - en mand på 26 år - er tiltalt for at have købt to skydevåben. Pistolerne købte han dog af en politiagent, og den 26-årige blev derfor anholdt. Den anden er en 27-årig mand, der er tiltalt for at have givet den 26-årige pengene til pistolerne.

Sag om støtte til Islamisk Stat:

* I den tredje sag blev en mand med gambisk baggrund i marts 2021 idømt to års fængsel i Retten i Odense for at støtte Islamisk Stat ved blandt andet at have rådgivet tilhængere.

Kilder: Ritzau og oplysninger fra retssager.