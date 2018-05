Politi undersøgte skud: Vidne så mand med pistol

Politiet har dog ikke fundet noget på stedet, og det er derfor ikke sikkert, at der er affyret skud.

Københavns Politi undersøgte onsdag eftermiddag et område på Nørrebro. Det skete efter, at et vidne har anmeldt at have set en ung mand løbe med en pistol, og efterfølgende har hørt skud.

Det fortæller vagtchef Henrik Moll fra Københavns Politi, der fortæller, at politiet modtog anmeldelsen klokken 14.15.

Et par timer senere er politiet færdige med at undersøge et område, som var afspærret.

- Vi har ikke fundet patronhylstre eller anslagsmærker, siger vagtchefen.

Politiet har derfor ophævet afspærringen, og for nuværende er der ikke meget mere at gøre for politiet i sagen.

- Der er ikke meget at gå efter, konstaterer vagtchefen.

Han fortalte tidligere, at der var hørt skud.

- Der er en, der har set en ung mand løbe med en pistol, og kort forinden er der nogen, der har hørt et skud derude. Måske er det rettet mod en knallert, men vi ved det ikke.

- Men vi har ikke fundet noget derude, siger vagtchefen.