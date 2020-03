Politi undersøgte bombetrussel ved Haldor Topsøe i Lyngby

Nordsjællands Politi afspærrede tirsdag eftermiddag en parkeringsplads ved ingeniørvirksomheden Haldor Topsøe i Lyngby.

Et par timer senere blev afspærringen dog ophævet igen.

Det oplyser politiet på Twitter.

Afspærringen på Haldor Topsøes Allé skyldtes, at der telefonisk var modtaget en bombetrussel mod en bil.

Efter undersøgelsen fortæller politiets vagtchef Rolf Kragh, at de ikke fandt noget. Der er endnu ikke blevet sigtet nogen for at komme med bombetruslen.

Der var ikke fare for nogen personer, forsikrer politiet.

Til B.T. fortalte Rolf Kragh, at det ikke umiddelbart var alvorligt.

- Men vi er nødt til at tage vores forholdsregler og kigge nærmere på det, sagde han.