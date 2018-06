Politi undersøger to mulige skudepisoder i Husum

Københavns Politi undersøger lørdag aften to mulige skudepisoder i Husum.

Den første anmeldelse tikkede ind 20.58 og den næste 21.09.

Politiet har endnu ikke fundet beviser for, at der rent faktisk er blevet skudt - ligesom ingen er blevet anholdt eller ramt.

- Vi er begge steder og undersøger, men vi har ikke fundet nogen, der er ramt. Vi arbejder på at afhøre folk og finde fysiske beviser for, at der skal være skudt, siger Henrik Brix.

Tidligere lørdag blev der skudt i et boligområde i Rødovre lidt efter klokken 15. Her mener politiet, at der skal være affyret 11 skud mod en gruppe, men heller ingen blev ramt.

- Det ville være forkert at kæde dem sammen på nuværende tidspunkt, siger vagtchefen.

Ingen er endnu blevet anholdt for skyderiet i Rødovre, der fandt sted tæt ved en legeplads, hvor der både var voksne og børn. Her steg en mørkklædt mand ud af en bil og afgav skud mod en gruppe.

Efterfølgende blev en bil, som muligvis er flugtbilen fundet udbrændt i Husum. Politiet har endnu ikke kunnet sige, om der er tale om et bandeskyderi.