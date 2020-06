Politi undersøger mistænkeligt dødsfald i Sæby

Nordjyllands Politi undersøger mandag et mistænkeligt dødsfald i Sæby.

Det fortæller vicepolitiinspektør Anders Uhrskov.

- Det er en ældre kvinde, siger han.

Det er på en adresse på Strandgade i Sæby, at kvinden mandag blev fundet livløs.

Politiet efterforsker dødsfaldet. Derfor er der en del politi i området. Kort efter klokken 14 fortæller Anders Uhrskov, at politiet fortsat er til stede.

- Vi er der, indtil der ikke længere er behov for os til at foretage denne undersøgelse, siger han.

Både uniformerede politifolk, teknikere og retsmedicinere er kaldt til adressen.

- Vi betegner det på nuværende tidspunkt som et mistænkeligt dødsfald, og vi er derfor i gang med at undersøge de nærmere omstændigheder omkring dødsfaldet, sagde Anders Uhrskov tidligere i en meddelelse fra politiet.

Politiet fik meldingen om dødsfaldet via et opkald til alarmcentralen. Ifølge nordjyske.dk modtog politiet anmeldelsen cirka 05.30.

Når en person bliver fundet død, og dødsårsagen ikke umiddelbart står klar, behandler politiet det som mistænkeligt.

Det betyder, at politiet behandler findestedet som et gerningssted. Det gør man for at sikre, at vigtige spor ikke går tabt, hvis det senere skulle vise sig, at vedkommende har været udsat for en forbrydelse.