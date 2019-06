Politi skal tjekke tusindvis af sager uden ekstra ressourcer

Arbejdet med at gennemgå tusindvis af straffesager, der muligvis bygger på mangelfulde teleoplysninger, kommer til at foregå i de enkelte politikredse.

- Vi hjælper med det tekniske setup. Men det er den lokale anklagemyndighed og politiet i kredsene, der skal foretage vurderingen, siger han.

Det er op mod 10.000 straffesager i årene fra 2012 til 2019, der skal gennemgås.

Det sker, fordi politiet har konstateret en it-fejl i det program, der behandler oplysninger fra teleselskaberne.

Men selv om det er en krævende opgave, der venter, følger der ikke nye ressourcer med.

- Kredsene er nødt til at gøre det ud fra de ressourcer, der lige nu er lokalt. At man må prioritere nogle opgaver før andre er ikke noget nyt i politiet, siger Torben Mølgaard Jensen.

- Det er politiet, der har fejlet, og så må vi også rette op på det. Det er en skal-opgave, siger han.

Det var en henvendelse fra en bestemt politikreds, der i februar gjorde Rigspolitiet opmærksom på problemet.

- De sidder med data og kan se, der er en forskel mellem rådata og det, vi kalder konverteret data.

- Det giver anledning til, at vi kan se, der nok er et større problem, og at der er tale om en generel fejl, siger Torben Mølgaard Jensen.

Faktisk opstår der allerede i november sidste år en mistanke.

- Vi får en henvendelse i en sag tilbage i november 2018 med en lignende problemstilling. Man går så igennem 60 andre sager, men ender med at konkludere, at der må være sket en enkeltstående fejl.

- Det er først med sagen i februar i år, at man finder ud af, der er tale om en generel problemstilling, siger han.

Der er ifølge chefpolitiinspektøren ikke noget, der tyder på, at fejlen skyldes et menneskeligt svigt.

- Der er ikke noget, der tyder på andet, end at der er sket en fejl i et it-system. Det er rigtig beklageligt, når sådan noget sker, især at det kan køre i så lang tid, siger Torben Mølgaard Jensen.

Det er en sag, der ifølge chefpolitiinspektøren giver anledning til at gennemgå andre procedurer og arbejdsmetoder.

- Når man opdager sådan noget, så kigger man på hele sit setup og giver det et serviceeftersyn for at udelukke andre fejl. Det går vi i gang med, når det her arbejde er sat i gang, siger Torben Mølgaard Jensen.