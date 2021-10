Politi sigter ny mand for voldtægt i Kolding

En 20-årig mand er blevet anholdt og sigtet for at have begået en voldtægt mod en jævnaldrende kvinde 20. september i Åparken i Kolding.

Lørdag blev han fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Kolding. Her besluttede dommeren at varetægtsfængsle ham i foreløbig fire uger.

Anholdelsen af den 20-årige mand betyder, at sigtelsen mod en 36-årig mand dermed frafalder. Han blev anholdt, kort tid efter at politiet modtog anmeldelsen om voldtægt. Han har indtil nu været sigtet for voldtægten.

Sydøstjyllands Politi skriver, at udviklingen skyldes et "gennembrud" i efterforskningen. Det har ført politiet i retning af en 20-årig mand.

- Jeg er meget tilfreds med, at en målrettet og intens efterforskning nu har ført frem til fængslingen af den 20-årige mand, der ikke umiddelbart har nogen tilknytning til Kolding-området, siger politiinspektør Carit Andersen i pressemeddelelsen.

Han er leder af Efterforskningscentret i Sydøstjyllands Politi.

Generelt er det meget sparsomt med oplysninger i sagen. Således er der ingen information om, hvorvidt kvinden og den anholdte har en relation til hinanden.

Sydøstjyllands Politi har dog tidligere bekræftet, at overgrebet skete i Åparken. Området ligger ved en række ungdomsboliger, Retten i Kolding samt Kolding HF og VUC.

Præcis hvornår voldtægten skal have fundet sted, og hvornår der blev slået alarm om overfaldet, er ikke oplyst.

Grundlovsforhøret i weekenden blev afholdt for lukkede døre. Det betyder, at offentligheden ikke kan få indblik i, hvilke beviser politiet mener at have mod den 20-årige mand.

Manden nægter sig skyldig.