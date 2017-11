Politi sigter hashkøbere på Christiania med dronehjælp

Det skriver Københavns Politi i pressemeddelelse.

Politiets aktioner i området sker jævnligt for at holde den organiserede hashhandel i skak.

Ifølge politiet var de seneste aktioner vendt med både købere og sælgere af hash.

Blandt andet er der blevet brugt en drone for at skygge købere af hash på fristaden.

Det har resulteret i, at mere end 60 købere er blev sigtet for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer.

- Vi kører disse aktioner for at understrege, at det er risikabelt både at købe og sælge hash på Pusher Street. Og jeg kan garantere, at vi kommer tilbage, siger vicepolitiinspektør Lars-O. Karlsen i pressemeddelelsen.

I forbindelse med onsdagens aktion blev en leverandør til Pusher Street pågrebet, idet han var ved at afhente hash i en parkeret bil uden for Christiania.

Han vil blive fremstillet i Dommervagten i morgen.

Foruden de 11, 7 kilo hash og de tæt ved 3500 joints, beslaglage politiet otte lsd mærker og 26.731 kroner i kontanter.