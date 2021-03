Politi sigter 57 personer for at overtræde forsamlingsforbud

Flere steder i landet har politiet natten mellem lørdag og søndag måtte afbryde arrangementer, hvor der var forsamlet flere personer end de fem, der for tiden er tilladt.

En rundringning søndag morgen viser, at mindst 57 personer er blevet sigtet for at overtræde forsamlingsforbuddet. I alle tilfældene er overtrædelserne sket øst for Storebælt.