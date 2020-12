Politi samler beviser til at føre drabssag uden lig

I over to måneder har psykolog Maria From Jakobsen været forsvundet, og politiet er ved at samle beviser til at føre en sag mod en mistænkt mand, selv om der endnu ikke er fundet noget lig.

- Selvfølgelig håber vi, at vi kan finde Maria. Det har vi slet ikke opgivet, men det kan være, at vi ikke gør, og derfor bygger vi sagen op også ud fra det tilfælde, at vi ikke skulle finde her.

- Så er kravet til en bevisførelse af hans (sigtedes, red.) færden, motiv og forsæt meget højere, end hvis vi fandt Maria, siger han.

Den 43-årige mor til to forsvandt i slutningen af oktober. Der gik nogle uger, før politiet skiftede fra at betragte det som en sag om en kvinde, der af egen vilje ikke var til at finde, til at kalde det en drabssag.

Hendes mand er sigtet for at have slået hende ihjel, og han har siden midten af november siddet varetægtsfængslet for forbrydelsen.

Sigtelsen lyder på, at han slog hende ihjel på en ukendt måde, på et ukendt tidspunkt og på et ukendt sted. Politiet har dog en idé om, både hvordan og hvor drabet er foregået, fortæller Lau Lauritzen.

- Vi arbejder ud fra en teori om, hvor hun er blevet slået ihjel. Vi har også en teori om, hvordan det er sket, siger han.

Politiet har også "en god idé om", hvad ægtemandens motiv til drabet skulle have været, men Lau Lauritzen ønsker af hensyn til efterforskningen ikke at komme nærmere, hvilke teorier politiet arbejder ud fra.

Han siger dog, at ingen andre er mistænkt for at have slået Maria From Jakobsen ihjel.

- Vi har på nuværende tidspunkt ikke noget, der indikerer, at der skulle være andre mistænkte, siger efterforskningslederen.

Når politiet har færdigefterforsket sagen, er det anklagemyndigheden, der vurderer, om der er beviser nok til at rejse en straffesag.

Politiet fortsætter nu sin efterforskning, hvor der både er fokus på at finde Maria From Jakobsen og på at indsamle dokumentation til en kommende drabssag.

Dokumentationen kommer eksempelvis efter de nye tip, som løbende tikker ind til politiet. Nordsjællands Politi har blandt andet efterspurgt viden om, hvor kvindens mand, sognepræsten Thomas Gotthard, har befundet sig på bestemte tidspunkter.

- Vi har ikke fået noget afgørende i sagen. Vi har ikke fundet Maria, men vi har fået nogle henvendelser om mistænktes færden, siger efterforskningslederen.

Han siger, at politiet er "rigtig kede af", at det ikke er lykkedes at finde Maria From Jakobsen på trods af en del viden om mandens færden.

- Men vi leder stadig efter hende flere forskellige steder, siger Lau Lauritzen.