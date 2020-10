Politi ransager ni hjem i aktion mod pirat-tv

Ni adresser er onsdag morgen blevet ransaget i en politiaktion mod pirat-tv.

Det oplyser Fyns Politi og Søik, der populært kaldes Bagmandspolitiet, i en pressemeddelelse.

Der er tale om adresser i og omkring Odense, og det er hovedsageligt mænd, der er blevet sigtet for at bryde loven om radio- og fjernsynsvirksomhed.

Det har de angiveligt gjort ved uberettiget at have fået adgang til kodede tv-signaler, herunder tv-pakker fra Canal Digital, fortæller vicepolitiinspektør i Søik Michael Lichtenstein.

- Når Canal Digital sender deres tv-pakker ud via parabolnet, sker det på krypterede signaler. Vi har en mistanke om, at en har skaffet sig lovlig adgang til det, knækket krypteringen og så delt det ud til x-antal brugere.

- Han eller hun har solgt det til dem til en lavere pris, end Canal Digital normalt udbyder det til, siger han.

På adresserne har politiet fundet og beslaglagt dekoderbokse, som sluttes til tv'et for at dekryptere signalet.

Efter at politiet slog til, lukkede den server ned, som signalet blev delt via.

- Om det er, fordi det er en af dem, vi har besøgt, eller om rygtet om, at vi har været der, er gået i netværket, som så har trukket stikket, det skal vi have efterforsket nærmere nu, siger Michael Lichtenstein.

Efterforskningen begyndte, efter at politiet sidste år modtog en anmeldelse fra Nordic Content Protection på vegne af Canal Digital.

Hvordan organisationen, der arbejder med at bekæmpe tv-pirateri på vegne af tv-branchen, kunne vide, at nogle angiveligt har brudt loven, vil Michael Lichtenstein ikke ud med.

- Det kan jeg ikke nærmere afsløre, men man efterlader sig ofte digitale spor, når man færdes ude i den store virkelighed, som er lige nu. Derigennem har vi identificeret de adresser, som vi har besøgt i dag (onsdag, red.), siger han.

Der er et aldersspænd blandt de sigtede. Mens den ældste er født i 1946, er den yngste fra 1978, oplyser politiet.

Politiet vil i den kommende tid undersøge dekoderboksene og gennemse de sigtedes bankoplysninger for at se, om og i givet fald hvor længe de har betalt for ydelsen.

Hvis de ni har haft ulovlig adgang, risikerer de en bødestraf og et erstatningskrav. Det krav vil dække prisen for den periode, som det kan dokumenteres, at de sigtede har haft uberettiget adgang til tv-pakkerne.

Ifølge interesseorganisationen Rettighedsalliancen er der en stigning i det ulovlige tv-forbrug. Den vurderer, at op mod 250.000 i Danmark i 2018 så pirat-tv.

En mand blev kortvarigt anholdt onsdag, men det skyldtes ikke det formodede tv-pirateri. Han havde et mindre skunklaboratorie i sit hjem med 189 hampplanter, oplyser politiet.