Politi ransager kontorer i hele landet i sag om dokumentfalsk

I forbindelse med efterforskningen af mulig dokumentfalsk i en byggesag har politiet onsdag ransaget kontorer flere steder i landet.

Aktionen er gennemført af Københavns Politi i samarbejde med Midt- og Vestjyllands Politi. Kontorer i København, Viborg og Rødby er ransaget, og 13 personer er afhørt i sagen.

- Vi efterforsker en sag om mulig dokumentfalsk i forbindelse med et større byggeri i København. Det er som led i den efterforskning, at vi i dag har udført en større ransagningsaktion, udtaler vicepolitiinspektør Jesper Beuschel i en pressemeddelelse.

Sagen har sit udspring i en politianmeldelse mod byggefirmaet foretaget af Københavns Kommune.

- Det er selvfølgelig en sag, som vi tager yderst alvorligt. Vi har på nuværende tidspunkt ikke rejst sigtelser, men efterforskningen fortsætter, siger Jesper Beuschel.

Københavns Politi vil ikke oplyse, hvilket byggeri det drejer sig om.

Men i en mail til Ritzau bekræfter Bach Gruppen, som er ved at opføre et højhus på Amager, at det er flere af selskabets adresser, der er blevet ransaget.

Bach Gruppen blev meldt til politiet af Københavns Kommune, da selskabet ikke kunne redegøre for, hvilken type beton der var brugt til højhusets fundamentet, skriver Ekstra Bladet.

Det skete, efter at en whistleblower havde henvendt sig til kommunen med en oplysning om, at der var fusket med fundamentet.

En rapport fra Teknologisk Institut har ifølge Ekstra Bladet beskrevet, at der var fundet "genbrugsbeton" i højhusets fundament, som derfor har en lavere styrke, end den der er godkendt til byggeriet.

Bach Gruppen skriver til Ritzau, at efterforskningen er rettet mod datterselskabet BG Beton. Selskabet understreger, at det selv i august iværksatte en omfattende intern undersøgelse af datterselskabet.

Undersøgelsen, der ifølge Bach Gruppen foretages af eksterne uafhængige eksperter, "skal afdække mistanke om snyd med fakturaer, følgesedler og bestillingssedler i forbindelse med en leverance af beton til et byggeri i 2018".

- Vi samarbejder fuldt og helt med Københavns Politi i sagen, som vi naturligvis tager meget alvorligt, udtaler Martin Rasmussen, juridisk direktør hos Bach Gruppen, i mailen.

- Hver en sten skal vendes, så vi kan få klarhed over, hvad der er foregået, og om eventuelle ansvarlige skal stilles til ansvar.