Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Politi ransagede to adresser: Mistænker Urban Go for ulovlig taxivirksomhed

Politiet har onsdag ransaget to adresser og sigter Urban CPH og Urban Assist for at overtræde taxiloven.

Danmark - 12. august 2020 kl. 12:03 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Københavns Vestegns Politi har onsdag formiddag ransaget to adresse med relation til firmaet Urban Go. Det skyldes, at politiet mistænker Urban Go for at drive ulovlig taxivirksomhed. Det oplyser politiet i en pressemeddelelse. I forbindelse med ransagningerne har politiet sigtet firmaerne Urban CPH og Urban Assist for at overtræde taxilovens paragraf fire og fem. Paragrafferne handler om henholdsvis tilladelser til erhvervsmæssig persontransport og tilladelse til at drive kørselskonto. Urban Go er ifølge firmaets egen hjemmeside en "deleøkonomisk transport-app", der tilbyder "transportservice" i Storkøbenhavn og på hele Sjælland. - Du kan altid køre med - blot der er en fragtgenstand med i bilen, skriver firmaet på hjemmesiden.