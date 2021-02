Politi mener at have fundet savnet kvinde fra Malling dræbt

Politiet har anholdt en 51-årig mand, der sigtes for at have dræbt en 43-årig kvinde fra Malling, som tirsdag blev meldt savnet.

Kvinden blev tirsdag meldt savnet, da hun ikke var set siden torsdag aften. Siden tirsdag morgen ledte politiet derfor efter kvinden flere forskellige steder.

Men i løbet af aftenen og natten har politiet koncentreret sig om kvindens bopæl i Veilgårdsparken i Malling, da efterforskningen pegede i retning af, at det var her, kvinden skulle findes.

- På kvindens bopæl har vi fundet flere ligdele, der var forsøgt skjult både inde og ude, siger politiinspektør Michael Kjeldgaard i en pressemeddelelse.

- Ligdelene bliver i dag sendt til retsmedicinsk undersøgelse for endeligt at få bekræftet, at der er tale om den 43-årige kvinde, hvilket vi, på baggrund af vores efterforskning, mener, at der er stor sandsynlighed for, at det er.

Kvindens tidligere samlever, en 51-årig mand, blev anholdt allerede tirsdag morgen klokken 09.51. Han bliver onsdag klokken 09.30 fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus sigtet for manddrab.

Michael Kjeldgaard fortæller, at det var manden, der ringede til politiet tirsdag morgen og meldte kvinden savnet.

- Der var nogle omstændigheder omkring den anmeldelse, der gjorde, at vi på et meget tidligt tidspunkt anholdt manden, der nu er sigtet for at manddrab, siger politiinspektøren i meddelelsen.

Anklageren vil ved retsmødet onsdag morgen i Aarhus anmode om, at dommeren lukker dørene. Følger dommeren det, vil det blandt andet ikke være muligt at høre, hvad den 51-årige mand forklarer.

Den 43-årige kvindes pårørende er blevet underrettet.