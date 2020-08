Politi melder om mere end 450 klager om støj på travl sommernat

Det har været endnu en travl og larmende sommernat for politiet, der aftenen og natten mellem lørdag og søndag er rykket ud til mere end 450 anmeldelser om musik til ulempe over hele landet.

Langt de fleste af sagerne var i København. Her har Københavns Politi modtaget 187 anmeldelser.

- Det er noget højere end i går, og vi har brugt en del krudt på de anmeldelser, vi har fået. Men her til morgen er der faldet rimelig ro over sagerne, i takt med at festerne er ebbet ud, siger vagtchef ved Københavns Politi Kristian Rohdin omkring klokken 05 søndag morgen.

Hos Københavns Vestegns politi har de i nat også haft travlt med at bede folk om at skrue ned for musikken, siger vagtchef Thomas Christensen.

Han vurderer, at politiet i aften og nattetimerne har fået omkring 30 anmeldelser om musik til ulempe.

- Men folk er gode til at skrue ned, når vi kommer, og det har ikke været nødvendigt at beslaglægge anlæg eller give bøder, siger han.

Det har det til gengæld været på Fyn, hvor politiet natten til søndag har udskrevet tre bøder og modtaget 47 anmeldelser på grund af for høj musik.

- Vi har ligget vandret med anmeldelser om musik til ulempe. Især i området omkring Munke Mose blev der spillet sindssygt højt, siger vagtchef ved Fyns Politi Ehm Christensen.

I Midt- og Vestsjælland melder politiet også om mange sager. Her måtte betjente i nat konfiskere mellem fem og ti anlæg.

Syd- og Sønderjyllands Politi, Nordjyllands Politi og Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at de alle har fået omkring 30 til 40 anmeldelser om generende musik i løbet af aftenen og natten.

I Østjylland har politiet fået 50 anmeldelser om musik til ulempe, hvilket er 20 flere end fredag. Her måtte betjente foretage et par anholdelser, efter at en mindre gruppe forsøgte at komme op at slås med politiet.

De fleste politikredse giver weekenden og det gode vejr skylden for de mange anmeldelser om for høj musik.