Politi melder om fortsat risiko for vold efter drab i Fredericia

Der er stadig risiko for alvorlig vold i Fredericia mellem to grupperinger efter drabet på en 24-årig mand i Korskærparken sidst i februar.

Det er politiets begrundelse for tirsdag at forlænge en såkaldt visitationszone to steder i byen. Politiet kan dermed uden en konkret mistanke bede folk om at vende lommer i de afgrænsede zoner.