Politi knytter nye brande til de seneste dages uro

Hos politiets kommunikationsafdeling lyder meldingen, at antallet og karakteren af brandene afviger fra, hvad der er normalt, og det er på den baggrund, at man har lavet koblingen.

Det drejer sig om brande i fire affaldscontainere på Nørrebro, i Nordvestkvarteret, i Tingbjerg og på Amager. Derudover har der været ild i to skraldespande i Tingbjerg og ild i to biler på Nørrebro.

I løbet af natten har politiet valt at frihedsberøve 11 personer efter politilovens bestemmelser.

Der er tale om såkaldt præventive anholdelser, hvor politiet kan frihedsberøve folk i op til seks timer for at sikre ro og orden.

De seneste dages uro har præget København og omegn, efter at en demonstration på Blågårds Plads i København søndag endte i uroligheder.

Her ville lederen af partiet Stram Kurs, Rasmus Paludan, demonstrere, men det blev hurtigt afbrudt på grund af uroen.

Paludan er kendt for at afbrænde koraner og for at kaste med koraner. Derudover er han for nylig dømt for overtrædelse af straffelovens racismeparagraf.

Ved Retten i Glostrup blev han idømt 14 dages betinget fængsel for at tale forhånende om sorte i Sydafrika. Han har anket dommen til landsretten.

Urolighederne på Blågårds Plads bredte sig til andre dele af byen. Og i dagene efter har der været flere brande.

Københavns Politi har i kølvandet på uroen indført en såkaldt skærpet strafzone i fire bydele. Det betyder, at visse former for kriminalitet i disse zoner straffes dobbelt så hårdt som normalt.

Politiet har desuden valgt at forbyde Rasmus Paludan at demonstrere i politikredsen frem til 23. april.

Paludan har onsdag annonceret en demonstration i Bagsværd. Det ligger i Københavns Vestegns Politikreds. Også her har Paludan haft forbud mod at demonstrere. Det forbud udløber onsdag klokken 15.

Demonstration er anmeldt til at begynde klokken 15.01.