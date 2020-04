Politi jagtede 17-årig i bil efter overfald

Natten til tirsdag måtte politiet sætte efter en bil med to unge, som forsøgte at køre væk efter et overfald.

Det oplyser Østjyllands Politi og Midt- og Vestjyllands Politi.

De to unge, der er 17 og 20 år, var ifølge politiet først involveret i et overfald på en parkeringsplads på Randersvej i Trige ved Aarhus. Herefter endte det med en biljagt, de de to kørte i en bil mod Silkeborg.