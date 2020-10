Politi indstiller eftersøgning efter 68-årig i Limfjorden

En kombination af "temperaturen og tiden i vandet" gør, at politiet ikke længere tror, at 68-årig er i live.

Midt- og Vestjyllands Politi regner ikke længere med at finde en 68-årig mand, der tirsdag forsvandt i Limfjorden, i live.

Det oplyser vagtchef Jan Nørrum omkring klokken 01.00 onsdag.

Han oplyser, at hele eftersøgningen er indstillet og uddyber, hvorfor politiet ikke længere tror, at der er håb for den 68-årige:

- Det er en kombination af temperaturen og tiden i vandet, siger Jan Nørrum.

Det er ikke sikkert, at politiet vil fortsætte med at søge onsdag, fortæller han.

Den store eftersøgning blev iværksat tirsdag aften, da der blev fundet en tom jolle, der sejlede rundt med tændt motor. Blandt andet blev en helikopter og skibe sat til at søge ved Mors i Limfjorden.

Mens eftersøgningen stod på, henvendte familien til en 68-årig mand sig til politiet og fortalte, at han havde været ude at sejle og ikke var kommet hjem.

Kort efter klokken 21.00 oplyste Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter, at det var bekræftet, at der var tale om den 68-åriges jolle.

Han sejlede klokken 09.00 tirsdag ud fra havnen i Sillerslev for at sætte hummertejner.

Familien har gennemgået båden, oplyser politiet. Ved hjælp af gps og optælling af redskaber kan man se, at manden har forsøgt at sætte hummertejner omkring den nordvestlige spids af Fur klokken 10.30.

- Den sidste tejne er ikke blevet monteret, skrev politiet på Twitter tidligere tirsdag aften.

Midt- og Vestjyllands Politi har deltaget i eftersøgningen. Nordjyllands Beredskab sendte både fra Nykøbing Mors og Thisted, og Forsvaret sendte en helikopter i luften.

Desuden har Marinehjemmeværnet fra Struer også deltaget i eftersøgningen med 15 mand og fartøjet "Manø", oplyser Marinehjemmeværnet. "Manø" stod for at lede og koordinere eftersøgningen til søs.

Tidligt på aftenen opfordrede politiet på Twitter nysgerrige tilskuere, der var samlet ved Limfjorden i Nykøbing Mors, til at søge væk og give politiet ro til at lede eftersøgningen.

- Vi har rekvireret Hjemmeværnet til at hjælpe med at holde folk på afstand. Det er vigtigt i forhold til vores arbejde, men også i forhold til corona, sagde vagtchef Ole Vanghøj tidligere på aftenen.