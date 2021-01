Politi håber på vidners hjælp i bilbombesag fra Gladsaxe

Straks efter rykkede Københavns Vestegns Politi ud til parkeringspladsen, hvor betjente gik i gang med at evakuere hundredvis af beboere i området.

Klokken 14.20 lørdag eftermiddag ringede en mand til politiet. Han fortalte, at der sad noget mærkeligt på hans bil - en mørk BMW, som stod parkeret på Gyngemose Parkvej 6 i Gladsaxe.

Samtidig blev Forsvarets sprængningseksperter (EOD) rekvireret til stedet. Teknikere undersøgte den mærkelige genstand, og det kulminerede lørdag aften, da den blev uskadeliggjort ved at blive beskudt.

Politiet arbejder ud fra, at det formentlig var en bilbombe, der var blevet placeret på BMW'en af typen SUV. Nu håber man på, at vidner kan hjælpe efterforskningen videre.

- Vi er interesseret i at høre fra vidner, der kan have set noget mistænkeligt. Man skal ikke holde sig tilbage. Det kan vise sig, at det, der kan virke som en lille ting, bliver meget relevant information i vores arbejde, siger Peter Malmose, fungerende politiinspektør ved Københavns Vestegns Politi.

Politiet er således interesseret i både køretøjer og personer, der har skilt sig ud eller virket mistænkelige i løbet af fredag og lørdag.

- Ud fra de tilgængelige oplysninger mener vi, at genstanden er blevet placeret mellem fredag omkring frokosttid og lørdag omkring klokken 14.20, hvor vi får anmeldelsen, siger Peter Malmose.

Betjente har også afhørt bilens ejer, ligesom videoovervågning fra området skal ses igennem.

Eksperter fra EOD arbejder på at klarlægge, hvad den mulige bombe indeholdt, og om den kunne have forårsaget en eksplosion. De vil senere komme med en endelig vurdering.

Motivet bag den mystiske genstand ligger endnu ikke fast. Der er ikke oplyst nærmere om, hvordan genstanden så ud, og hvor på bilen den var placeret.

- Vi kan på nuværende tidspunkt ikke afvise, at hændelsen kan have forbindelse til uoverensstemmelser i rocker- og bandemiljøet, men det skal efterforskningen afdække nærmere, har Peter Malmose tidligere sagt.

Beboerne i området fik lov til at vende hjem til deres lejligheder efter klokken 01.00 natten til søndag efter flere timer som evakueret.

Har man oplysninger om sagen kan man ringe på telefon 114.