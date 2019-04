Formålet med forlængelsen er at fastholde et pres på kriminelle grupperinger i det pågældende område, oplyser politiet.

Østjyllands Politi forlænger visitationszone i Aarhus med to uger, så den gælder indtil 30. april.

En visitationszone medfører, at politiet uden konkret mistanke kan kropsvisitere personer og ransage køretøjer. Normalt kræver det, at politiet har en "rimelig grund", som det hedder i retsplejeloven.

Det har tilsyneladende gavnet. Politiet oplever et fald i, hvor mange våben de finder i zonen, og det glæder politiinspektør ved Østjyllands Politi Martin Løye.

- Det er positivt, at vi kan se, at vores indsats har haft en effekt, i forhold til hvor meget vi finder i forbindelse med visitationer. Men det er vores vurdering, at der stadig er en konflikt mellem kriminelle grupperinger i området. Derfor skal vi selvfølgelig fastholde presset på disse, siger han i pressemeddelelsen.

Ifølge Ritzaus oplysninger udspiller den aarhusianske konflikt sig mellem to grupper, der har tilknytning til henholdsvis Trillegården i Hasle og Kalmargade i Aarhus N.

Det er i dette område, at zonen er.

Zonen blev indført 18. februar, og den har ført til, at 11 personer er blevet varetægtsfængslet. To har fået en dom, to er blevet løsladt, mens de resterende fortsat sidder fængslet.

Politiet oplyser, at det desuden forsøger at højne trygheden og sikkerheden i det pågældende område ved at øge den daglige patruljering. En mobil politistation holder hver dag nye steder i området.