43-årige Maria From Jakobsen forsvandt fra sit hjem i Frederikssund 26. oktober. Politiet har mistanke om, at hun er blevet dræbt. (Politifoto)

Politi fokuserer på biler og trailer efter Marias forsvinden

43-årig kvindes forsvinden efterforskes som et drab. Politiet interesserer sig nu for to biler og en trailer.