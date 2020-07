Politi færdiggjorde efterforskning da nyhedschef hev sag i retten

I mere end to år har Simon Andersen, nyhedschef hos Berlingske, været sigtet for brud på straffeloven.

Københavns Byret har torsdag givet Statsadvokaten i Viborg og Rigsadvokaten ni måneder til at rejse tiltale i sag mod mediechefen, fortæller Simon Andersen.

- Jeg synes, at fristen er lige lang nok, men omvendt anerkender jeg, at det er et tungt system, der har meget andet at bruge tiden på, siger han.

Han kærer ikke kendelsen om de ni måneders frist til landsretten.

Hvis ikke der inden fristen er rejst tiltale eller søgt om udsættelse, frafalder sigtelsen automatisk.

Sagen udspringer af, at Politiets Efterretningstjeneste (PET) i efteråret 2016 fik retten til at udstede et midlertidigt forbud mod udgivelse af bogen "Syv år for PET - Jakob Scharfs tid", der er skrevet af journalist Morten Skjoldager.

Forbuddet var rettet mod forlaget People's Press, og flere medier var kritiske over for forløbet og valgte derfor at bringe alt fra uddrag af bogen til at optrykke den i fuldt omfang.

I programmet "Reporterne" på Radio24syv, hvor Simon Andersen dengang var nyhedschef, refererede han i 2016 fra bogen. Det skete der i første omgang ikke noget ved. Men to år senere blev han sigtet.

Ved torsdagens retsmøde kunne politiet fortælle, at sagen mod Simon Andersen og daværende chefredaktør ved Radio24syv, Jørgen Ramskov, er færdigefterforsket.

Ifølge nyhedschefen blev der endda sagt, at der var kommet fart på sagen, efter at Simon Andersen havde hevet politiet i retten.

- På den måde synes jeg, at systemet virker. Truslen om, at man kan komme i retten og få en frist, får politiet til at oppe sig. Det glæder mig, og nu venter jeg bare på, hvad Rigsadvokaten siger, fortæller han.

Simon Andersen og Jørgen Ramskov er omfattet af medieansvarsloven, og når den er i spil, ryger sagen til Rigsadvokaten, som skal tage stilling til tiltalespørgsmålet.