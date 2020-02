Københavns Vestegns Politi har udsendt et billede af den knallert, som de mener har forbindelse til et skyderi i Albertslund tirsdag aften.

Politi efterlyser viden om knallert efter skyderi

Politiet efterlyser torsdag viden om en knallert, som det forbinder med skud ved Blokland i Albertslund tirsdag aften.

Københavns Vestegns Politi bringer et billede af knallerten, som forud for skyderiet blev meldt stjålet.

Ved skyderiet tirsdag skød to mænd på knallert mod en sort BMW 320 fra 2014. Ingen blev ramt. Men bilen blev ramt af mellem tre og seks skud, vurderede politiet efter skyderiet.

Knallerten blev fundet i brand ved Hundigevej i Hundige cirka 20 minutter efter skudepisoden. Det er omkring ti kilometer fra Blokland ad veje og/eller stier. I tiden før skyderiet blev knallerten meldt stjålet fra Ågården i Ishøj.

- Har nogen set knallerten med en eller to på tirsdag aften ved 22-tiden på ruten fra Albertslund til Hundige, så kontakt os gerne.

- Det samme gælder, hvis nogen har oplysninger om tyveriet af den, som kan være sket for et par uger siden, siger politikommissær Henrik Hougaard, Københavns Vestegns Politi, i pressemeddelelsen.

Politiet oplyser, at efterforskningen er i en indledende fase. Det er derfor for tidligt at udtale sig om motiver på nuværende tidspunkt.

Efterforskerne vil fortsat gerne høre fra vidner, som måtte have set eller hørt noget mistænkeligt ved Blokland tirsdag aften. Det kan også være vidner, som har set noget på en sti ved Hundigevej mellem Køge Bugt Motorvejen og Lillevangsvej, hvor knallerten blev fundet.