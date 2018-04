Politi efterforsker voldtægt i fængsel

Anmeldelsen kom i sidste uge, og politiet efterforsker nu sagen. Det bekræfter Sydøstjyllands Politi over for DR Nyheder.

- Vi kan bekræfte, at vi har modtaget en anmeldelse om voldtægt i fængslet i Enner Mark, siger Ulla Kaspersen kommunikationschef ved Sydøstjyllands Politi.

DR Nyheder citerer flere anonyme kilder for, at voldtægten ifølge kvinden er sket under cellefællesskab med en mandlig indsat.

Kriminalforsorgens presseafdeling bekræfter over for Ritzau, at der er sket en anmeldelse af voldtægt.

Kriminalforsorgen ønsker dog ikke at kommentere sagen yderligere og kan derfor hverken be- eller afkræfte DR Nyheders oplysninger.

Det er meget usædvanligt, at der sker en anmeldelse af en voldtægt i et dansk fængsel. Derfor bør hændelsen føre til en grundig undersøgelse af, hvordan det kan ske, mener Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye.

- Den her anmeldelse kommer bag på mig. Jeg troede ikke, at man længere placerede mænd og kvinder i samme celle. Og slet ikke i et lukket fængsel.

- Det er jo netop for at beskytte kvinderne, at man fra politisk side har haft et ønske om at oprette kvindefængsler, siger Kim Østerbye til Ritzau.

I november sidste år indgik regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet en aftale om at etablere landets første kvindefængsel.

Fængslet, der åbner i 2020, skal etableres i det nuværende Jyderup Fængsel.

Kvinder udgør cirka seks procent af de indsatte i fængsler og arresthuse.