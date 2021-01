Politi efterforsker skud med mindre pistol mod ung mand

Politiet var massivt til stede i Haderslev søndag aften, hvor et skyderi havde fundet sted. Ingen er anholdt.

En 24-årig mand blev skudt med en mindre pistol søndag aften i Haderslev.

Det bekræfter vagtchef Nikolaj Hølmkjær ved Syd- og Sønderjyllands Politi tidligt mandag.

- Der blev afgivet skud mod en mand med en pistol af en mindre kaliber, siger vagtchefen.

Den unge mand er uden for livsfare, men befinder sig fortsat på hospitalet mandag morgen, oplyser politiet.

Søndag aften oplyste politiet i en pressemeddelelse, at det var massivt til stede på stedet, hvor episoden fandt sted, en parkeringsplads i Varbergparken.

Manden kunne ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi ikke selv sige noget om, hvorvidt han var blevet skudt, eller hvad han var blevet ramt af.

Han var ved bevidsthed efter hændelsen.

- Han kan ikke selv sige, om han er blevet skudt, eller hvad han er ramt af. Han er blevet kørt på sygehuset, og vi er ved at undersøge, hvad der er sket, sagde vagtchef Ole Aamann til Ekstra Bladet søndag aften.

Ole Aamann fortalte desuden, at man havde "en idé om", hvem gerningsmanden kan være.

Mandag morgen er der dog fortsat ingen anholdte i sagen.

- Vi er stadig i gang med at efterforske mistænkte, siger Nikolaj Hølmkjær.

Anmeldelsen om det mulige skyderi indløb 18.39, efter at et vidne havde hørt noget, der kunne lyde som et skud.