Politi dropper sigtelse mod Shanjay Shas kone

Politiet har droppet sigtelsen mod Sanjay Shahs kone, Usha, i sagen om bedrageri for milliarder med refusion for udbytteskat, hvor Sanjay Shah er en af de hovedmistænkte.

Ushas mand, Sanjay Shah, og Anthony Mark Patterson, der begge er britiske statsborgere blev onsdag varetægtsfængslet in absentia.

De to er tiltalt for at have suget godt ni milliarder kroner ud af statskassen, da de begik bedrageri med hensyn til refusion af udbytteskat. Shah beskrives som hovedmand, mens Anthony Mark Patterson var hjælperen.

En kendelse om varetægtsfængsling er første skridt i en proces om udlevering af de to mænd, der befinder sig i henholdsvis Dubai og Storbritannien.

- De skal fremstilles i retten inden for 24 timer, når de er blevet indbragt til landet, sagde dommer Nanna Blach i retsmødet ved Retten i Glostrup, hvor Bagmandspolitiet havde begæret varetægtsfængslingen.