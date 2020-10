Politi dropper forbud mod natligt ophold i Aalborgs festgade

Jomfru Ane Gade ændres fra at være omfattet af opholdsforbud til at være et hotspot, oplyser politiet.

Det er atter muligt at mødes i nattetimerne i Jomfru Ane Gade, der er en populær festgade i Aalborg.

Opholdsforbuddet forlænges nemlig ikke, oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Siden 19. september har der været et forbud mod at tage ophold i Jomfru Ane Gade, Jomfru Anes Gård og Ny Mølle Stræde i Aalborg.

Forbuddet har ikke været gældende døgnet rundt eller alle ugens dage.

De gange, hvor politiet har forbudt ophold, har det været i de sene aften- og nattetimer torsdag, fredag og lørdag.

Politiet vurderer dog, at der ikke længere er behov for et decideret forbud for at forhindre, at folk stimler sammen på stedet.

Det skyldes, at det er blevet ulovligt for både barer, kiosker og dagligvarebutikker at sælge alkohol efter klokken 22. Desuden er forsamlingsforbuddet blevet sænket fra 50 til 10.

Selv om forbuddet ikke forlænges, vil politiet fortsat holde øje med Jomfru Ane Gade. Gaden bliver gjort til et såkaldt hotspot.

Det betyder, at patruljer holder særligt øje med området.

- Smittetallet er højt, så vi vil fortsat være til stede i området - og ser vi en udvikling, der betyder øget smitterisiko, så er vi klar med et opholdsforbud igen, siger politidirektør Anne Marie Roum fra Nordjyllands Politi.

Hun oplyser, at politiet er klar med bødeblokken, hvis forbuddet mod at samles flere end ti brydes. Ved en spontan samling af for mange mennesker på en gang kan politiet dog give et påbud om at sprede sig i stedet.